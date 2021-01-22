Но не летят туда сегодня самолёты и не едут даже поезда: список стран «красной» зоны

Министерство здравоохранения обнародовало обновлённый перечень стран «красной» и «зелёной» зон по уровню распространения COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В списке приводятся данные относительно 194 государств, являющихся членами Всемирной организации здравоохранения, в частности, информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

В Украине по состоянию на 21 января этот показатель составляет 204,3.

В «красную» зону отнесены 68 ​​стран, где этот показатель выше, в том числе 11 стран, по которым нет данных о заболеваемости COVID-19. В числе таких стран Венгрия, Румыния, Албания, Беларусь, Австрия, Канада, Польша, Бразилия, Италия, Франция, Испания, Израиль, Чехия, США, Россия и другие.

В «зелёной зоне» оказались Турция, Болгария, Финляндия, Индия, Египет и другие страны, куда украинцы могут поехать.

По состоянию на 22 января, по данным сайта Worldometer, в мире число больных COVID-19 составило 98 191 175 человек. При этом 70 597 124 человека выздоровели, 2 102 796 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных по-прежнему в США, Индии, Бразилии, России, Великобритании. На 17-м месте — Украина.

Как сообщала Одесса News, в Китае продолжают строить ускоренными темпами новые COVID-больницы,