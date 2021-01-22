Турецкий бизнес проявляет интерес к порту «Черноморск»

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проинформировал представителей турецких компаний о возможности участия в реализации двух проектов в порту «Черноморск».

Об этом сообщает пресс-служба министерства по результатам рабочей встречи 21 января.

«Министр инфраструктуры Владислав Криклий провёл рабочую встречу с представителями турецких компаний «CLK» (Çalık холдинг), «Busserk» и группы компаний «НИКО». Стороны обсудили перспективы сотрудничества в развитии портовой отрасли Украины», — говорится в сообщении.

По словам Криклия, на сегодняшний день Минифраструктуры сосредоточено на подготовке ряда концессионных проектов.

Первые среди них, уточнил глава ведомства, «проекты концессии железнодорожно-паромного комплекса и первого и контейнерного терминалов порта «Черноморск». Оба эти проекта уже включены в утверждённый Правительством Украины список 100 приоритетных инвестпроектов для государства на ближайшие 3 года.

Министр отметил, что уже создана отдельная рабочая группа по вопросам внедрения проектов ГЧП в Черноморском морском порту, продолжается разработка пре-ТЭО концессии первого и контейнерного терминалов порта при поддержке ЕБРР и IFC, а также отбор консультантов на разработку ТЭО концессии железнодорожно-паромного комплекса.

При условии положительных результатов ожидается, что пре-ТЭО по проекту первого и контейнерного терминалов будет подготовлено в марте 2021 года, а работа над ТЭО проекта железнодорожно-паромного комплекса начнётся в апреле. Конкурсы по этим проектам планируется объявить до конца 2021 года.

В случае успешной реализации проектов может быть привлечено более 100 млн долл. инвестиций, заявляют в министерстве.

Криклий выразил благодарность турецким компаниям за интерес к портовой отрасли Украины и поделился первыми успехами во внедрении проектов государственно-частного партнёрства — передачей в концессию морских портов «Ольвия» и Херсон с общим объёмом инвестиций около 134 млн долл.