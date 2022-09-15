15 сентября 11 судов с агропродукцией покинут порты Большой Одессы

На четверг, 15 сентября, запланирован выход 11 судов, загруженных агропродукцией, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Отмечается, что 9 судов уже покинули порты Одессы и Черноморска, а 2 балкера ожидают благоприятных погодных условий в порту «Южный». В общей сложности, на них погружено 240 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортированы уже 3,33 млн тонн продовольствия. Всего из украинских портов вышли 145 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 14 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов со 153 тыс. тонн продовольствия. Они направляются в страны Азии и Европы.

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция, Россия и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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