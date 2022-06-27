Одесская теннисистка Свитолина на аукционе в Англии продала свою ракетку

Одесская теннисистка, амбассадор президентского фонда UNITED24 Элина Свитолина приняла участие в благотворительных аукционах в поддержку Украины.

Как сообщает BTU, в Фулхэме (Англия) были проданы ракетка Свитолиной и ёе форма с победного матча за третье место на Олимпиаде в Токио.

Отмечается, что аукцион состоялся в рамках Дня тенниса в The Parsons Green Club.

Все деньги, вырученные по ходу аукционов, были перечислены в благотворительный фонд Элины Свитолиной и Фонд Госпитальеров Украины.

Кстати. Экс-третья «ракетка» мира Элина Свитолина, покинувшая теннис в ожидании ребёнка, представляет интересы Украины в мире в качестве амбассадора фонда UNITED24, инициатором которого является Президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирует XSPORT, Свитолина так прокомментировала решение стать послом фандрайзинговой платформы United24:

«Для меня это было за честь, я нервничала так, как никогда раньше. Даже когда я дошла до полуфинала «Уимблдона», я не так нервничала. Президент Зеленский внушил мне надежду: мы сможем победить в этой войне и будем двигаться вперёд. Он пример для всего украинского народа. Он превзошёл все ожидания. Многие мои друзья вернулись в Украину и стали в её защиту. Страдает много людей, поэтому United24 может помочь всем украинцам, военным и детям. Я надеюсь, что эта маленькая песчинка, которая, я надеюсь, впоследствии может что-нибудь изменить.

Пережить очередную войну пожилым людям очень тяжело. Отсутствие пищи, необходимость сидеть в погребе несколько дней – им действительно тяжело. Я стараюсь поддерживать связь с бабушкой и помочь ей, потому что она слишком стара, чтобы самостоятельно двигаться.

Мои дяди живут недалеко от неё. Они видят друг друга, когда могут выбраться из дома, и очень помогают. Надеюсь, что вся эта боль закончится и я как можно быстрее снова встречусь с ней».

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