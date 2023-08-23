Резников: Война может быть долгой

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на форуме ветеранов 22 августа, призвал украинцев к единству и рассказал, что война может быть долго и что ветеранов ранит отчуждение гражданских лиц от армии.

Трансляцию вёл ICTV.

Глава Минобороны в своём выступлении говорил об изменениях, которые произошли за время полномасштабной войны, в частности, в подходе союзников к предоставлению Украине военной помощи, отметив, что в 2022 году у Украины была задача выжить, а сейчас – победить.

«Победить – значит, не просто освободить всю нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не подумал вернуться с реваншем. И это очень сложное задание. Многие в мире пока считают, что это невозможно, но украинцы уже доказали, что у нас другое представление о возможном и невозможном. Поэтому мы обязательно победим. У нас очень сильный и коварный враг, он убивает женщин и детей в городах и сёлах очень далеко от фронта. И война может быть долгой, потому что это реальный марафон», – добавил он.

Министр продолжил, что на этом пути у Украины ещё будут болезненные потери.

«И чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на следующие поколения, мы должны понять, что главное для победы. В прошлом году, чтобы выстоять, нужно было получить оружие, без этого наша армия просто закончилась бы за пару месяцев. Главком ВСУ Валерий Залужный точно знает это: мы это с ним обговаривали весной 2022 года. Сейчас и на будущее ключ к нашей победе заключается в том, что будут чувствовать люди. От того, что чувствуют люди, зависит главное наше преимущество над врагом на длинной дистанции – это единство и готовность драться. Это имеет прямое отношение к ветеранам и ветеранской политике, – подчеркнул он. – Когда я общаюсь с нашими воинами в госпиталях или награждаю их в зоне боевых действий, они говорят, что больше всего ранит не бюрократия или материальные проблемы, больше всего ранит отчуждение».

По мнению Резникова, многие гражданские в Украине в повседневной жизни отделяют себя от армии и «сознательно или нет» проявляют к ветеранам отношение, как «к не таким, к другим».

«Это не обязательно враждебное или пренебрежительное отношение, ни в коем случае. Но это устанавливает определённую ментальную границу, дистанцию: как к человеку, который промок под дождём, которого можно и хочется обнять, но и не хочется намокнуть. И хотят сначала спросить: «Ну что там, на улице? Ну ты же был/была там, сходи ещё, потому что нам из тепла и уюта не очень хочется». Этот кордон в голове и сердце – я считаю, самая большая опасность. И она коснётся всех. Потому что через некоторое время у каждого из нас среди родственников или близких друзей будут ветераны. И поэтому поддержка ветеранов и поддержка родственников имеет очень большое значение. Главная задача в том, чтобы каждый украинец, который видит ветерана, осознавал и чувствовал две вещи. Первое: «Этот воин уже прошёл то, что завтра буду проходить я. Завтра я буду на его месте». Второе: «Он/она выиграли для меня время. Я тут пью кофе, занимаюсь своими делами, потому что этот парень или девушка выиграли для меня время», – считает министр.

По мнению Резникова, как только будет такое понимание у общества, «намного быстрее начнут решаться текущие проблемы».

«И не будет ощущения, что что-то забирают у учителей или пенсионеров и отдают ветеранам, будет меньше разговоров, что кто-то «создан для войны, а кто-то – нет», что кто-то куда-то «не посылал». Логика разделения должна быть заменена философией единства. Общая судьба, общее дело, общая победа. Но изменения в голове – это самое сложное. И придётся многое сделать правительству, парламенту, общественности. И это будет означать, что мобилизация должна быть справедливой, медицинская помощь – действительно доступной, что мы должны реалистично подходить к вопросу льгот и программ поддержки и не обещать нереального, но гарантировать уже взятые обязательства», – резюмировал он.

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