Кабмин Украины упростил получение статуса участника боевых действий 

Кабмин поддержал разработанный Минобороны проект постановления о внесении изменений в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что теперь для получения статуса нужно меньше документов: для обращения в соответствующие комиссии достаточно предоставить только справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России против Украины.

«Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие лица в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основанием для присвоения статуса участника боевых действий. Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от излишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоения статуса участника боевых действий», – сказал Резников.

В правительстве заявили, что эти изменения «значительно облегчат и ускорят» доступ к льготам и гарантиям для защитников и защитниц.

Резников также сообщил, что за время войны, которую страна-агрессор Россия начала в 2014 году, число участников боевых действий в Украине достигло около 1 миллиона человек.

Как сообщала Одесса News, Закон, согласно которому получить статус участника боевых действий смогут лица, которые после начала полномасштабного вторжения России принимали непосредственное участие в обороне Украины, но не успели вступить в военные или правоохранительные формирования, вступил в силу.

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