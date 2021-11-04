Верховная Рада назначила четырёх новых министров

Верховная Рада на пленарном заседании 4 ноября назначила четырёх министров правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, депутаты поддержали назначение:

Алексея Резникова на должность министра обороны Украины (273 голоса). 3 ноября Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны. В тот же день Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Резникова на этот пост. До этого Резников с марта 2020 года был вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 3 ноября парламент уволил его с этой должности.

В 2008-2014 годах Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. С июня 2014 – депутат Киевсовета VII созыва. Также избирался заместителем городского головы – секретарём Киевсовета. С апреля 2016 года по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя председателя КГГА. В сентябре 2019 стал представителем Украины в политической подгруппе Тёехсторонней контактной группы. С 5 мая 2020 года – первый заместитель председателя украинской делегации в ТКГ.

Ирины Верещук на должность вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (260 голосов). 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с этой должности.

Ирина Верещук — народный депутат, избранная на внеочередных парламентских выборах в июле 2020 года по списку партии «Слуга народа». Председатель подкомитета государственной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Баллотировалась в мэры Киева на местных выборах 2020 года.

Павла Рябикина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности (237 голосов). Накануне Рада уволила Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В тот же день Премьер-министр Денис Шмыгаль внёс в парламент представление о назначении главы Государственной таможенной службы (ГТСУ) Павла Рябикина на этот пост. Рябикин возглавлял ГТСУ с ноября 2020 года.

на должность министра по стратегическим отраслям промышленности (237 голосов). Накануне Рада уволила Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В тот же день Премьер-министр Денис Шмыгаль внёс в парламент представление о назначении главы Государственной таможенной службы (ГТСУ) Павла Рябикина на этот пост. Рябикин возглавлял ГТСУ с ноября 2020 года. Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики (256 голосов). 3 ноября с этой должности уволили Алексея Любченко.

Свириденко в сентябре 2019 года была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. 22 декабря 2020 года указом Президента она была назначена заместителем руководителя Офиса Президента.

Фото: Укринформ

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