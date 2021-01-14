Главный страж памятников культурного наследия Одессы уволен

Начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Павел Остапенко покинул свой пост.

Распоряжение о его увольнении подписал и.о. мэра Михаил Кучук, сообщает ТАЙМЕР.



Остапенко уволен по собственному желанию.

На его место прочат Владимира Мещерякова, который уже возглавлял городское управление охраны памятников с 2005 по 2010 год во времена градоначальника Эдуарда Гурвица, два года (с 2010 по 2012) занимал его при Алексее Костусеве, а в 2014 году занял аналогичную должность в областной государственной администрации (при губернаторстве Игоря Палицы).

Одесса News сообщала о намерениях власти снести в центре Одессе, на улице Ришельевской, между Большой Арнаутской и Базарной, старинное здание, чтобы построить многоэтажку.