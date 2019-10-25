В Одессе начались Дни Польши

С 24 октября по 17 ноября Генеральное Консульство Республики Польша в Одессе проводит Дни своей страны.

Как сообщает официальный сайт города, в этот период пройдут показы польских фильмов, лекции, которые будут освещать вопросы польской истории, концертные выступления, второй «Забег Независимости» и другие мероприятия.

С 24 по 28 октября в кинотеатре «Планета Кино» (просп. Небесной Сотни, 2/1) пройдут XIV Дни польского кино в Украине. Просмотр откроет фильм «Курьер» Владислава Пасиковского.

5 ноября в 17:00 в Музее книги Одесской национальной научной библиотеки (ул. Пастера, 13, главный корпус) состоится презентация Беаты Кост «Века Полек. Женщины, которые получали независимость». На встрече автор книги «Женщины из Львова», изданной в Варшаве в 2018 году (изд. Marginesy), расскажет о женщинах, которые внесли вклад в женское движение, историю и культуру Польши. Рассказ будет сопровождаться презентацией.

9 ноября в 18:00 в Urban Music Hall (ул.Ришельевская, 33) прозвучат музыкальные рассказы польских музыкантов Ангеле Габер и Томаша Дыбалы. Музыканты сочетают этно-фолк с современной музыкой и альтернативным звучанием. В активе Ангелы — дебютный альбом «Рассказы из Земли» («Opowieści z Ziemi»), получивший высокую оценку жюри многочисленных конкурсов, а также авторский диск «Добрые Духи» («Dobre Duchy»). Этот альбом оказался в первой десятке лучших польских фольклорных альбомов 2015 года.

16 ноября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (ул. Маразлиевская, 1/4) пройдёт ІІ «Забег Независимости», посвящённый 101-й годовщине восстановления независимости Республики Польша. Старт забега – в 11:00, начало подтверждения регистрации — с 10:00. В программе акции — массовый забег на дистанцию 1918 метров, которая символизирует год объявления Польшей независимости. Участниками марафона могут стать жители и гости города — все желающие, независимо от возраста и физической подготовки.

Регистрация участников — до 11 ноября: https://odessa.msz.gov.pl/uk/news/0_