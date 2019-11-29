Представители ВМС Франции побывали в мэрии Одессы

28 ноября заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман встретился с капитаном 3-го ранга, командиром корвета ВМС Франции «Commandant Birot» г-ном Максимом Леруа.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Встреча проходила в рамках визита судна в морской порт Одессы. Во время встречи стороны обсудили вопросы международного сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чёрном море корабль «Commandant Birot» находится с 22 ноября. За это время он посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО. Французские моряки, представители Береговой охраны МВД Грузии и Сил специальных операций Министерства обороны провели совместные учения в открытом море. После этого военный корабль национального флота Франции отправился в Одессу.

Как сообщала Одесса News, корабль посетят курсанты Института Военно-Морских сил Одесской национальной морской академии, состоится торжественное открытие памятника в честь французских лётчиков, погибших во время Первой мировой войны. В некоторых мероприятиях примет участие Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Команда французского корвета примет участие в морских тренировках типа PASSEX вместе с ракетным катером ВМС ВС Украины «Прилуки».

Кстати. Лёгкий корвет «Commandant Birot» был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году. Назван в честь Роджера Биро — командира корвета сил Свободной Франции «Мимоза», который был потоплен немецкой подводной лодкой в ночь на 9 июня 1942 года. Постоянно базируется на французской военно-морской базе в Тулоне.

Фото: «Одесса»