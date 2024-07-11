Обнародована итоговая декларация саммита НАТО в Вашингтоне

В итоговой декларации саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне (США), вписано заявление о том, что Украина станет членом Альянса.

Документ опубликован 10 июля на сайте НАТО, пишет издание ГОРДОН.

«Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные меры безопасности и определять своё будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО. Украина становится всё более совместимой и политически интегрированной с Альянсом», – сказано в декларации.

Подписанты отмечают «конкретный прогресс, достигнутый Украиной после Вильнюсского саммита в отношении её необходимых демократических, экономических и реформ в сфере безопасности».

«Поскольку Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы продолжим поддерживать её на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Мы подтверждаем, что будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», – подчеркнули в НАТО.

Решения саммита НАТО и совета НАТО-Украина в Альянсе назвали «мостом к членству Украины в НАТО».

«Союзники продолжат поддерживать прогресс Украины в области совместимости, а также дополнительные демократические и реформы в сфере безопасности, которые министры иностранных дел стран НАТО продолжат оценивать с помощью адаптированной ежегодной национальной программы», – заявили в Альянсе.

В итоговой декларации также прописано, что «полномасштабное вторжение России в Украину разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьёзно подорвало глобальную безопасность».

«Россия остаётся самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников. Терроризм во всех его формах и проявлениях является самой прямой асимметричной угрозой безопасности наших граждан и международному миру и процветанию. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, глобальны и взаимосвязаны», – говорится в документе.

Также члены Альянса призвали все страны «не оказывать никакой помощи российской агрессии» и выступили с осуждением всех, кто ей содействует.

В декларации упоминаются также Беларусь («продолжает способствовать этой войне, предоставляя свою территорию и инфраструктуру» России), КНДР и Иран («подпитывают агрессивную войну России против Украины, оказывая прямую военную поддержку России»), Китайская Народная Республика («стала решающим фактором войны России против Украины посредством своего так называемого партнёрства «без ограничений» и своей широкомасштабной поддержки российской оборонно-промышленной базы»).

Помимо военной поддержки, союзники намерены продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

Одесса News информировала, что в работе саммита НАТО принял участие Президент Украины Владимир Зеленский.

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