Армия РФ 17 июня атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой

Армия РФ вечером 17 июня атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Об этом сообщило Воздушное командование «Юг».

“За прошедшие сутки 17 июня 2024 года враг в очередной раз атаковал юг Украины, осуществив пуск баллистической и авиационной ракеты и нанеся авиаудары с использованием КАБов. В частности, к ночи выпустил по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака происходила с территории временно оккупированного Крыма.

О последствиях атаки не сообщается.

Одесса News информировала, что в ночь на 14 июня 2024 года в результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555; – 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

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