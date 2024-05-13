810 дней войны: на фронте продолжаются горячие бои, ситуация динамично меняется

Жестокими назвал оборонительные бои в Харьковской области, на значительной части нашей пограничной полосы Президент Украины Владимир Зеленский.

Выступая в своём традиционном вечернем видеообращении 12 мая, он сказал, что «есть сёла, которые фактически из «серой зоны» стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения».

Зеленский отметил, что «задача наша очевидна – надо нанести оккупанту наибольшие потери. В частности, в окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная – город под постоянным российским огнём, и продолжаются контрударные действия наших военных».

Президент также обратил внимание на ситуацию по другим направлениям боевых действий – «не менее заострённые сейчас донецкие направления».

«Собственно, замысел ударов в Харьковской области в том, чтобы растянуть наши силы и подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жёсткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жёсткие Лиманское и Времевское направления, Краматорское, Купянское. Наши воины достойно отвечают оккупанту и делают всё возможное, часто, и невозможное, чтобы сдерживать русские штурмы и отвечать – отвечать оккупанту огнём», — сказал Зеленский.

Главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, говоря о нынешней ситуации на фронте, отметил, что на четырёх направлениях продолжаются горячие бои, а ситуация динамично меняется.

По его словам, попытки российских захватчиков прорвать оборону остановлены.

«Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем. Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые», — подчеркнул Сырский.

По его словам, на Краматорском направлении армия РФ «не оставляет попыток овладеть городом Часов Яр, продолжает наступательные действия восточнее города, безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки».

«Несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад», — отметил Сырский.

По информации Генштаба ВСУ, враг задействовал значительные силы для ведения наступления на Волчанск в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

«В настоящее время враг имеет тактический успех. Спланированы меры по уничтожению противника, вклинившегося в нашу оборону. Наши защитники ведут оборонительные действия, наносят огневое поражение противнику, широко применяют беспилотные системы с целью ведения разведки и нанесения точечных ударов для нанесения максимальных потерь. Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации. В ходе определения задач войскам одним из главных приоритетов является сохранение жизни наших воинов», — говорится в сообщении Генштаба.

Одесса News информировала, что Служба безопасности Украины предотвратила вражеские теракты в Киеве на 9 мая.

На главном фото: главный сержант 22-й отдельной механизированной бригады Назарий, псевдо «Аскольд», участник штурмовых действий под Бахмутом, имел тяжёлое ранение, после реабилитации вновь вернулся на фронт, учился в учебных центрах Великобритании. Награждён нагрудным знаком «Золотой крест».

Фото: Генштаб ВСУ, Главком ВСУ/Facebook

Видео: Президент Украины

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