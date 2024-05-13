Франция планирует передать в Одессу реабилитационное оборудование

Врачи из марсельской клиники Bouchard Clinic планируют передать одесским больницам диагностическое и реабилитационное оборудование.
Об этом в Теlegram сообщает Одесский горсовет.
Об этом шла речь во время рабочей встречи мэра Одессы Геннадия Труханова с дирекцией Bouchard Clinic — частного медицинского учреждения, которое находится в Марселе — городе-побратиме Одессы. Врачи клиники отметили героизм украинских коллег, работающих в сложных условиях и с тяжёлыми случаями, поэтому считают необходимым оказать посильную помощь.
«Французские врачи планируют передать медицинским учреждениям Одессы рентгенаппарат, УЗИ, оборудование для предоставления услуг по гемодиализу, а также маммограф и другое диагностическое и реабилитационное оборудование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это оборудование планируется передать в учреждения, где лечатся раненые и пострадавшие от российских атак.
Фото: «Одесса. Официально»/Теlegram
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