Геннадий Труханов во французском Марселе укрепляет международное сотрудничество

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил с официальным визитом город Марсель (Франция).

Визит состоялся по приглашению Бенуа Пайяна — мэра города-побратима, который уже более 50 лет демонстрирует солидарность с Одессой, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в ходе диалога Геннадий Труханов рассказал французскому коллеге о реалиях, в которых сегодня живёт Одесса, а также поблагодарил жителей Марселя за поддержку и значительную помощь.

«Вы одними из первых поддержали одесситов в самые трудные для нас дни полномасштабного вторжения. Мы чувствуем вашу солидарность уже более 2-х лет этой ужасной войны», — отметил Одесский городской голова.

Бенуа Пайян выразил уверенность, что прекрасная украинская Одесса справится со всеми трудностями, а французский Марсель будет продолжать оказывать помощь одесситам.

«В знак нерушимости наших намерений символ Одессы «Якорь-сердце», переданный одесситами Марселю, и в дальнейшем будет стоять на центральной площади перед мэрией, а флаг Украины будет рядом с флагом Франции», — подчеркнул мэр Марселя.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества в разных областях.

Одесса News информировала, что 7 мая мэр Одессы Геннадий Труханов находился с официальным визитом в Стамбуле (Турция).

Фото: «Одесса»

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