В Одессе встретились главы оборонных ведомств Украины и Дании

Алексей Резников 10 апреля в Одессе провёл встречу со своим коллегой — исполняющим обязанности Министра обороны Королевства Дания Троэлсом Лундом Поульсеном в рамках его визита в Украину.

Об этом собщает Минобороны Украины.

Алексей Резников отметил особую роль дружественной Дании в вопросах поддержки Украины и наших Вооружённых Сил.

Во время совместной пресс-конференции Министр обороны Украины поблагодарил за важные пакеты военной помощи, политическую и экономическую поддержку от Королевства Дания.

«Дания помогает нам с первых дней полномасштабного российского вторжения. В частности, были запущены несколько очень важных программ. Например, создан специальный фонд, в котором страны-доноры собирают средства и мы имеем возможность использовать их для приобретения необходимого оружия и амуниции. Важную роль в защите Одессы и Черноморского побережья играют противокорабельные системы Harpoon, которые Украина получила благодаря лидерству и инициативе Королевства Дания», — говорится в сообщении.

Резников подчеркнул, что датским инженерам принадлежит гениальное решение – как эти системы корабельного базирования можно использовать на наземных установках.

«Благодаря, в том числе, оружию из Дании, произошло освобождение острова Змеиный. Мы обсудили с моим коллегой Троэлсом Лундом Поульсеном долгосрочную перспективу взаимодействия на последующие годы. Даже после общей победы нужно усиливать нашу безопасность в Чёрном и Азовском морях и, соответственно, усиливать возможности нашего флота», – отметил Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что для Украины важны вопросы разминирования территории Украины, в том числе, в акватории моря. По его словам, у Дании есть специализированные дроны — подводные аппараты, имеющие сенсоры, способные обнаруживать, фиксировать и передавать координаты сапёрам, которые смогут проводить соответствующие работы под водой.

Также в Украине с 2014 года работает компания, фонд которой представляет Королевство Дания. Она имеет большие возможности по экспертизе для проведения гуманитарного разминирования, то есть разминирования на участках, не находящихся в зоне боевых действий.

«Опыт Королевства Дания нам очень нужен. В наших планах создать собственный потенциал, по крайней мере у 5 тысяч украинских специалистов, которые будут заниматься разминированием. И это с расчётом, что также будут привлечены специалисты из других стран. После победы и освобождения всех наших территорий перед Украиной стоят важные задачи по разминированию, на десятки лет вперёд. Это будет вызовом в вопросах обновления Украины. Однако современные технологии, средства обнаружения мин, дроны (водные, подводные, авиационные, наземные) – точно сократят этот процесс», – прокомментировал Алексей Резников.

В свою очередь, Троэлс Лунд Поульсен отметил дальнейшую поддержку Украины и наших защитников в борьбе за свободу, подчеркнув чрезвычайную способность украинцев героически отражать российскую агрессию.

«Мы помогали Украине оружием, военным оборудованием и тренировали украинских солдат в Дании. Сегодня в Одессе украинские воины показали мне, как переданные в прошлом году датские ракеты Harpoon работают для защиты Украины. Также благодаря этому оружию Украина смогла освободить коридор по морю и запустить экспорт продуктов питания. Счастлив и горд увидеть результаты нашего сотрудничества. Мы постоянно изучаем ваши потребности и рассматриваем варианты, как улучшить поддержку Украины. Ваша борьба – это тоже борьба за свободу и демократические ценности всей Европы. Поэтому мы стоим рядом с вами», – сказал Троэлс Лунд Поульсен.

По словам гостя из Дании, его страна знает запрос Украины о предоставлении истребителей F-16.

«Считаю, что первым шагом должна стать тренировка ваших пилотов. Надеюсь, у нас будет подобная дискуссия, но я должен подчеркнуть, что решение о передаче самолётов должно быть утверждено совместно с другими странами-союзниками», – сказал Троэлс Лунд Поульсен.

Во время визита к военным морякам Алексей Резников ознакомил исполняющего обязанности Министра обороны Дании с некоторыми аспектами повседневной деятельности ВМС Украины. Иностранные гости посетили площадку для спусков под воду, где были осмотрены образцы современного оборудования и снаряжение водолазов.

Среди представленных средств датскую делегацию особенно заинтересовало оборудование, которое в своё время их страна передала Украине и опыт наших специалистов по его использованию.

Министры обороны двух стран почтили память павших в войне с Россией защитников и защитниц Украины.

Как сообщала Одесса News, среди военной помощи, которую правительство Королевства Дания пообещало предоставить Украине, есть артиллерийские установки Caesar, танки Leopard-1 и Leopard-2.

Фото: Минобороны Украины

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