Одесской бригаде терробороны переданы пикапы, моторные лодки, генератор

Одесса продолжает систематическое обеспечение наших военных необходимым оборудованием, закупка которого предусмотрена действующим законодательством.

Как сообщается на официальном сайте города, очередная партия из 10 пикапов передана в одесскую бригаду терробороны.

Вдобавок к ним — 10 лодок с моторами и ремкомплектами.

Всего проводятся тендерные процедуры на 66 лодок и 21 автомобиль.

«Лодки имеют усиленное дно, борта и систему баллонов, позволяющую оставаться на плаву даже в случае проколов. Также сегодня был передан военным мощный генератор на 120 кВт. Работаем дальше!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее одесским бригадам ТРО было передано 58 единиц автотехники (грузовики, автокран, скорая помощь, авто высокой проходимости), 36 лодок, 15 стирально-банных комплексов планируется закупить беспилотные летальные аппараты и монокуляры на 102 млн грн, о чём информировала Одесса News.

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского по случаю 5-й годовщины создания.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy