Цены на стоматуслуги: во сколько обходятся наиболее популярные процедуры в Киеве

Здоровые зубы и красивая улыбка – мечта каждого человека, но далеко не всем эти признаки привлекательности достались от природы. Благодаря развитию современной медицины, избавиться от видимых дефектов, вылечить зубы или восстановить нарушенную целостность зубного ряда не составляет никаких проблем.

Сегодняшние стоматологические клиники – как частные, так и государственные – предлагают всевозможные услуги. Однако, первым делом потенциальный клиент обращает внимание не на квалификацию специалистов и отзывы, а на цены стоматологических услуг.

Каковы приблизительные цены на основные услуги?

Первое, что стоит отметить – в прайсах отмечается не фиксированная цена, ведь с самого начала ни один стоматолог не сможет определить точную стоимость конкретной услуги, в особенности, если процедур требуется несколько.

В украинской столице, к примеру, примерно такой прейскурант цен на основные стоматологические услуги:

общая хирургия – 350-16200 грн.;

детская стоматология – 450-1600 грн.;

консультация и анализы/обследования – 500-3600 грн.;

профессиональная чистка зубов – 500-1900 грн.;

удаление зубов – 550-4500 грн.;

имплантация – 1200-52000 грн.;

лечение кариеса – 1300-2300 грн.;

ортодонтия – 3900-21000 грн.

Указанная стоимость на услуги стоматолога в Киеве позволяет оценить приблизительный диапазон цен, но его нельзя назвать окончательным. Полную стоимость всего лечения можно будет оценить только после проведения консультации, первичного осмотра и составления плана.

Где будет выгоднее лечить зубы?

Сегодня в каждом городе Украины представлен большой выбор стоматологических клиник и кабинетов. В представленном далее списке средние цены на стоматологические услуги идут в порядке возрастания:

Государственная поликлиника. По страховке лечение может быть бесплатным, но даже и без неё цены здесь обычно совсем невысокие. Платные филиалы поликлиник. Цена и качество здесь схожи с частной клиникой, относящейся к эконом-сегменту. Частная стоматология. Диапазон цен довольно большой, в зависимости от сегмента: эконом, бизнес и премиум.

Как бы там ни было, желательно подбирать ту клинику или кабинет, которые будут по карману. Чтобы найти подходящий вариант, может потребоваться не одна неделя. Но выбрав своего стоматолога, не стоит в будущем менять место лечения без серьёзных оснований.