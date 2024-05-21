В Одесской области львовские врачи провели военному трансплантацию сердца

Кардиохирурги Первого медобъединения Львова пересадили сердце военнослужащему ВСУ Василию Цыпивко, у которого после тяжелого ранения развилась сердечная недостаточность.

Прооперированного мужчину на 12-е сутки выписали домой, — об этом в Facebook сообщает Первое медобъединение Львова.

«Это чудо! Я в это не верил. Шёл на операцию, как на войну. Но я жив, и теперь здоровое сердце бьётся у меня в груди», — отметил Василий Цыпивко перед выпиской.

Отмечается, что 49-летний Василий родом из посёлка Шкло Львовской области. К армии мужчина присоединился в марте 2022 года. Служил стрелком. В сентябре 2023-го – рядом с Василием разорвался вражеский боеприпас. Несмотря на тяжёлое ранение, мужчина восстановился, но впоследствии его самочувствие резко ухудшилось.

«У меня появилась одышка. Стало тяжело ходить – не мог пройти и пяти метров. Я даже шнуровки не мог завязать, потому что задыхался», – рассказал ветеран.

Результаты обследования показали, что у мужчины наследственное заболевание – дилатационная кардиомиопатия, ранее болезнь о себе не давала знать, а спровоцировало обострение ранения.

Сначала работу сердца врачам удавалось поддерживать с помощью таблеток. Когда медикаменты перестали помогать, воина поставили в очередь на ожидание донорского сердца. В ночь с 6 на 7 мая появился донор, но он находился в Одесской области. Чтобы выполнить эту операцию, врачи с пациентом и всем необходимым оборудованием отправились за 600 километров от Львова.

«Состояние Василия было критическое. Со своим сердцем он не прожил бы и месяца. Поэтому мы оперативно взяли реципиента, то есть Василия, собрали команду и аппаратуру и отправились в Одесскую область на операцию», – рассказал руководитель отделения кардиохирургии и трансплантации сердца Первого медобъединения Львова Роман Домашич.

Донором стал 37-летний мужчина, попавший в ДТП, которому медики из больницы в Одесской области констатировали смерть мозга. Его семья позволила изъять органы для спасения жизни других людей.

Трансплантацию львовские кардиохирурги провели в Балте Одесской области — на базе городской больницы. Операция прошла успешно и уже на следующие сутки после пересадки органа врачи вместе с пациентом вернулись во Львов. А уже на вторые сутки Цыпивко начал ходить.

Одесса News информировала, что в марте 2023 года в Одесской городской больнице №10 проведена первая трансплантация сердца.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

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