Одесский роддом получил новое медицинское оборудование

По Городской целевой программе «Здоровье» Одесского горсовета проводится финансирование ряда мер, направленных на улучшение состояния здоровья и предоставление качественной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Так, в текущем году в рамках реализации этой программы для Одесского роддома №4 за средства городского бюджета приобретено новое медицинское оборудование и мебель. В частности, закуплены две открытые реанимационные системы для новорожденных, операционный стол с набором аксессуаров, передвижные бестеневые светильники, фетальные мониторы, функциональные кровати, — говорится на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что для лаборатории роддома №4 приобретён гематологический анализатор и коагулометр для качественного и точного проведения необходимых анализов.

Также роддом получил генератор для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры и оказания медицинской помощи женщинам и младенцам в любых условиях.

Обеспечение современным оборудованием медицинских учреждений, где рождаются маленькие одесситы, является важным вкладом в здоровье будущих поколений горожан, а охрана материнства и детства продолжает оставаться одним из приоритетных направлений работы городских властей Одессы, резюмируется в публикации.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года в Пересыпском районе Одессы открыли новейшее детское отделение неотложной, экстренной и травматологической помощи в режиме 24/7 в детской городской клинической больнице №3.

Фото: «Одесса»

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