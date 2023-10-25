В одесской больнице умер новорожденный ребёнок, полиция открыла дело

В одной из больниц Одессы умер младенец, которому исполнилось 5 дней.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По информации полиции, ребёнок родился в Южном. Для оказания необходимой медицинской помощи его доставили «скорой» в больницу в Одессе.

«На пятый с рождения день, вчера, 24 октября, младенец скончался в больнице», — сообщают правоохранители.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Причина смерти ребёнка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«По указанным фактам следователями полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 УК (преднамеренное убийство с отметкой «естественная смерть») и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником)», — добавили в полиции.

Как сообщала Одесса News, за прошлую неделю в Одесской области родилось 188 детей.

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