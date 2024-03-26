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ДТП в Одесской области: погибли женщина и двое детей

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25 марта в Измаильском районе Одесской области в результате дорожной аварии погибли женщина, находившаяся за рулём автомобиля, и двое детей.

Об этом проинформировало Главное управление Нацполиции в Одесской области.

ДТП произошло на трассе Одесса–Рени возле села Кирнички.

«Предварительно следователи установили, что водитель легковушки Chery, двигаясь в направлении Одессы, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В результате происшествия водитель легковушки и двое малолетних пассажиров 12 и 7 лет погибли на месте, ещё одна пассажирка 13 лет госпитализирована», – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отметили, что водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.

Одесса News информировала о смертельном ДТП, произошедшем в феврале 2024 года на мосту по улице Михаила Грушевского в Одессе.

Фото: Измаильский райотдел полиции

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