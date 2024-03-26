В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Богусевич, светлая память

17 декабря 2023 года поступило печальное известие о гибели воина из Лиманской общины в Одесской области – жителя села Степное Виктора Богусевича.

Об этом сообщили в Лиманской громаде.

Воину было 52 года. Он погиб в районе окраины населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области.

Одесса News сообщала, что лишь в декабре 2023 года смогли проститься с погибшим в августе 41-летним сапёром Александром Унгуряном, жителем села Серпневое Тарутинской общины Одесской области.

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