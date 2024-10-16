Ночью 16 октября 60 вражеских беспилотников локационно потеряны

С 7 вечера 15 октября до 7 утра сегодняшнего дня враг осуществил массированную дроновую атаку по территории Украины. 136 беспилотников было запущено с Курска, Орла и Приморско-Ахтарска страны-агрессора РФ.

По сообщению командования Воздушных Сил ВСУ, 51 дрон был сбит, 60 локационно потеряны, 2 вражеских беспилотника вернулись назад в направлении России, ещё более 20 БпЛА на момент публикации этого материала находились в воздушном пространстве Украины и боевая работа продолжалась.

«Локационно потерянные – термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях. Он означает, что цель, сопровождаемая радиотехническими войсками ВС, – ударные или разведывательные БПЛА врага, исчезает с радаров, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что они или исчерпали запас горючего, или упали под влиянием средств РЭБ сил обороны», – объясняет и. о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме дронов, враг этой ночью нанёс удар по Донбассу зенитной управляемой ракетой С-300/400 из временно оккупированной территории Донецкой области, а также одной управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области из воздушного пространства Курской области.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 07.00 дроны сбиты в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

Вследствие вражеского удара пострадал промышленный объект в Тернопольской области. Начался масштабный пожар. Обошлось без жертв. Для ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники. Пожар ликвидирован.

Одесса News информировала, что в результате противовоздушного боя ночью 15 октября сбиты 12 вражеских БпЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области, Генштаб ВСУ

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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