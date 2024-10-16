Франция сократит военную помощь Украине из-за дефицита бюджета

Франция из-за дефицита бюджета в этом году не сможет предоставить Украине ранее обещанную помощь в размере €3 млрд.

Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, его цитирует Politico 15 октября, пишет издание ГОРДОН.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже двустороннее соглашение по безопасности, которое, кроме прочего, предусматривало предоставление Киеву до 3 млрд евро военной помощи в 2024 году.

По словам Лекорню, в начале года «было политическое решение, что эта помощь может достичь €3 млрд». На самом же деле она «составит более €2 млрд, но не €3 млрд», отметил глава минобороны.

Как пишет Politico, Франция вынуждена сократить расходы из-за ожидаемого дефицита бюджета, который может достичь около 6% ВВП в этом году.

Лекорню сообщил, что дополнительные расходы на помощь Украине до конца года не будут утверждаться парламентом.

Он отметил, что около €300 млн военной помощи планируют получить за счёт процентов от замороженных российских активов. На эти средства закупят 155-мм артснаряды, САУ CAESAR и топливо. Еще €400−600 млн, сэкономленные за счёт снижения инфляции, направят на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины.

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