Нидерланды передали первые F-16 Украине и выделят €400 миллионов на беспилотники

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально подтвердил передачу его страной Украине американских истребителей F-16, а также выделят 400 млн евро на совместную с Украиной разработку передовых беспилотников.

Об этом он написал в Х 6 октября, информирует издание ГОРДОН.

«Впервые я могу официально объявить о том, что первые нидерландские F-16 были поставлены в Украину. Это крайне необходимо. В Харькове я видел разрушения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги. Остальные из 24 самолётов будут доставлены в ближайшие месяцы», – написал министр.

По словам Брекельманса, Украина может защититься от бомбардировок РФ, только держа оккупантов на большем расстоянии.

Министр добавил в Х, что Нидерланды продолжают играть ведущую роль в поддержке Украины.

«Именно поэтому во время своего визита в Харьков и Киев я объявляю о плане действий по беспилотным летательным аппаратам. На сумму €400 млн мы предоставим передовые беспилотники для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах», – рассказал глава минобороны.

«Это касается всех видов передовых беспилотников, которые можно использовать для разведки, защиты и нападения. Особенно в воздухе, а также на земле и море”, — сказал Брекельманс.

Он также отметил, что опыт, полученный в Украине, имеет дополнительную ценность для высококачественных технологий в Нидерландах.

“Если нидерландские знания и технологии объединить с украинским опытом на поле боя, это приведёт к инновационным и эффективным беспилотникам. Они действительно могут изменить ситуацию на поле боя”, — сказал глава оборонного ведомства.

Одесса News информировала, что Нидерланды были одной из стран, которые пообещали передать Украине F-16. Первую партию самолётов Украина получила в июле 2024 года. Точное количество переданных истребителей не называли.

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