Ночью 7 октября в украинском небе сбито 32 ударных беспилотника и 2 ракеты «Кинжал»

С 20.00 6 октября до 8.30 7 октября противник нанёс удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа с Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска, Ейска РФ.

Об этом сообщают в Воздушных Силах ВСУ по состоянию на 11.00 7 октября.

Около 08.20 враг нанёс удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал» из трёх самолетов МиГ-31К с воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета – Саваслейка), — отмечает командование ВСУ.

«Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80 воздушных целей. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбивание двух аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» на Киевщине и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в Харькове. Один из трёх «Кинжалов» попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Кроме того, 37 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно, в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

«Один БпЛА – в воздухе. Боевая работа продолжается!», — рапортуют ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что ночью 6 октября в результате попадания вражеских беспилотников в Одессе была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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