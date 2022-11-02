Россия заявила, что возобновляет зерновой коридор, Эрдоган подтвердил

Министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию «зерновой сделки», приостановленной после взрывов в Севастополе.

В российском ведомстве говорят, что им «удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определённых в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ».

В частности, как утверждает минобороны РФ, украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы».

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»)», – говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября заявил о возобновлении работы «зернового коридора» в Чёрном море, обеспечивающего морской экспорт агропродукции из Украины, — сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. По его словам, Шойгу сообщил Акару, что поставки агропродукции по «зерновому коридору» возобновляют сегодня, 2 ноября, с 12.00.

По словам турецкого президента, 1 ноября он провёл переговоры по поводу «зернового соглашения» с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня, 2 ноября, намерен также обсудить ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтверждённым данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в «зерновом соглашении» из-за якобы «террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жёсткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской «зерновой инициативы» и морского экспорта из Украины ещё в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

1 ноября из портов Украины вышли три судна с продовольствием, несмотря на заявление РФ о приостановке участия в «зерновом соглашении».

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