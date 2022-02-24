Президент Зеленский объявил о введении военного положения по всей стране

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новом обращении 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране.

«Сегодня от вас требуется покой. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Я, СНБО, Кабинет Министров всегда будем на связи с вами… Без паники. Мы сильны, мы готовы ко всему, мы победим всех», – заявил Зеленский.

Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничным отрядам и сообщил о введении военного положения в Украине.