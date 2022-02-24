Россия начала военную операцию против Украины

Утром 24 февраля Россия приступила к новой военной операции против нашего государства. Это ничем не оправданное лживое и циничное вторжение.

Как сообщается на официальном сайте офиса Президента, «происходят удары по военным и другим важным оборонным объектам, атакованы пограничные подразделения, деградировала ситуация на Донбассе.

ВСУ, все специальные и силовые службы государства подняты по тревоге. В экстренном режиме работает Совет национальной безопасности и обороны.

Будет введено военное положение.

Наши дипломаты информируют мир о происходящем. Украинцы никогда и никому не отдадут свою свободу и независимость. Только мы сами, все граждане Украины, с 1991 года определяем наше будущее. Но сейчас решается судьба не только нашего государства, но и того, какой будет жизнь в Европе.

От честного и справедливого ответа мира на эту агрессию зависит то, останется хотя бы что-нибудь от силы международного права.

Гражданским дицам Украины следует оставаться дома. Предупредите своих близких о том, что происходит. Позаботьтесь о тех, кто нуждается в помощи.

Все мысли и молитвы с нашими солдатами».

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