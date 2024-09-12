РФ обстреляла машины миссии Красного Креста в Донецкой области, трое погибших

Армия страны-агрессора России нанесла удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, на 15.00 было известно о трёх убитых, ещё два человека ранены. Зеленский выразил соболезнования близким погибших.

«В этой войне всё совершенно очевидно: Россия несёт зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать «обе стороны», то в РФ это воспринимают только как разрешение убивать дальше», – написал Глава государства.

Страны и международные организации не должны оставаться равнодушными и могут заставить страну-агрессора прекратить террор и искать мира, добавил он.

Одесса News информировала, что российские оккупанты 12 сентября нанесли удар по судну, перевозившему в Чёрном море зерно из Украины в Египет.

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