В бою за Украину погиб житель Одесской области Артём Садовский, светлая ему память

6 октября во время выполнения боевого задания погиб житель Южного Артём Садовский.
Об этом сообщает в Facebook Южненский горсовет.
28-летний Артём был стрелком – помощником гранатомётчика аэромобильного батальона в/ч А2120, солдатом ВСУ.
Артём Садовский погиб в районе боевых действий возле населённого пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.
12 октября в Южненской общине был объявлен Днём траура.
Южненский городской голова Владимир Новацкий на прощании с воином выразил соболезнования его семье и слова благодарности за мужество и самопожертвование Артёма, подчеркнув, что война уже унесла жизни 35 жителей Южненской громады.
Одесса News сообщала о гибели на фронте 4 октября 2023 года жителя Кодымской громады Одесской области Максима Кушнира.
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Фото: Южненский горсовет/Facebook
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