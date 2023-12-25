В бою за Украину погиб житель Одесской области Артём Садовский, светлая ему память

6 октября во время выполнения боевого задания погиб житель Южного Артём Садовский.

Об этом сообщает в Facebook Южненский горсовет.

28-летний Артём был стрелком – помощником гранатомётчика аэромобильного батальона в/ч А2120, солдатом ВСУ.

Артём Садовский погиб в районе боевых действий возле населённого пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

12 октября в Южненской общине был объявлен Днём траура.

Южненский городской голова Владимир Новацкий на прощании с воином выразил соболезнования его семье и слова благодарности за мужество и самопожертвование Артёма, подчеркнув, что война уже унесла жизни 35 жителей Южненской громады.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 4 октября 2023 года жителя Кодымской громады Одесской области Максима Кушнира.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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