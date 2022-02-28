Коммунальные предприятия Одессы изготавливают противотанковые ежи

Коммунальные службы Одессы делают всё необходимое для усиления обороноспособности города и её храбрых защитников.

В частности, как сообщает официальный сайт города, наши мастера используют производственные возможности для создания противотанковых ежей — железных конструкций, которые способны задержать или исключить продвижение бронетехники российских оккупантов.

Кроме того, коммунальщики обеспечивают блок-посты, расположенные на выездах из Одессы и городских улицах, мешками с песком — они могут защитить от пуль и осколков снарядов.

Как сообщала Одесса News, сотрудники управления торговли Одесского горсовета вместе с бизнесменами и волонтёрами помогают ВСУ и батальонам терробороны всем необходимым.

Фото: «Одесса»

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