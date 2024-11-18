Байден позволил Украине бить по РФ дальнобойными, Трамп-младший против

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории страны-агрессора России американскими ракетами большой дальности ATACMS.

Об этом 17 ноября сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет издание ГОРДОН.

Собеседники журналистов отмечают, что разрешение касается Курской области РФ, где Вооружённые силы Украины проводят свою военную операцию и куда Россия направила северокорейских военных, которых хочет использовать в войне против Украины.

Удары дальнобойными ракетами должны защитить украинские войска, пишет издание.

The New York Times называет вероятное решение Байдена «серьёзным изменением в политике США», к которому не все советники Белого дома отнеслись положительно. Решение позволить стрелять дальнобойными ракетами по территории РФ вызвано использованием Москвой в войне против Украины живой силы из Северной Кореи.

В материале не исключается, что глава Белого дома может позволить использовать ATACMS и в других российских регионах.

Издание напомнило, что Байден принял это решение за два месяца до своего ухода с должности и до инаугурации Дональда Трампа, который обещал ограничить дальнейшую поддержку Украины.

В самих Соединённых Штатах решение Байдена восприняли по-разному, утверждают журналисты, и приводят аргументы противников и сторонников. В частности, некоторые официальные лица опасаются, что использование Украиной ракет ATACMS на территории страны-агрессора может побудить Путина «применить силу против Соединённых Штатов и их партнёров по коалиции». В то же время другие представители властей США считают эти опасения преувеличенными.

Американские официальные лица не верят, что это решение изменит ход войны, подчёркивает The New York Times.

Reuters пишет со ссылкой на три источника, что украинские военные планируют нанести первые дальние удары по РФ «в ближайшие дни», но подробности не раскрываются из-за оперативной безопасности.

Франция и Великобритания позволили Украине бить вглубь российской территории с помощью своих дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow после решения президента США Джо Байдена позволить Киеву использовать ATACMS для ударов по РФ. Об этом 17 ноября написала Le Figaro.

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший 17 ноября отреагировал в Х на сообщения СМИ о том, что действующий глава Белого дома Байден позволил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории страны-агрессора России.

«Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет удостовериться, что третья мировая будет развязана до того, как у моего отца появится возможность установить мир и спасти жизни. Нужно зафиксировать эти триллионы долларов. К чёрту жизнь! Имбецилы!» – написал Трамп-младший.

Для справки. Имбецильность — средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 17 ноября прокомментировал информацию СМИ о якобы полученном Украиной от Запада разрешении бить их дальнобойным оружием по территории страны-агрессора России. Стенограмму опубликовала пресс-служба Главы государства.

«План усиления Украины – это план победы, который я представил партнёрам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», – сказал Зеленский.

Как информировала Одесса News, Украина не получила и половины из выделенных Соединёнными Штатами 175 миллиардов долларов помощи на борьбу с российским агрессором.

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