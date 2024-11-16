Украина не получила и половины выделенной помощи от США

Украина не получила и половины из выделенных Соединёнными Штатами 175 миллиардов долларов помощи на борьбу с российским агрессором.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Украинскому радио.

«Что касается помощи. Безусловно, мы благодарны двухпартийной поддержке. В целом, демократы и республиканцы проголосовали за 175 или 177 миллиардов долларов той или иной помощи Украине. Смотрите, эти деньги ещё нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили, я бы в детали не пошёл, потому что есть разные доклады разных институтов, как министерства обороны, так и разведок и т.д. Я бы сказал: половину из этого мы не получили», – подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что речь идёт о военной помощи США Украине.

«Когда я говорю о половине, я считаю меньше, я говорю об оружии. Я договаривался об оружии. Безусловно, есть гуманитарная помощь, есть финансовая помощь, есть направленная финансовая помощь в бюджет, есть отдельные гуманитарные программы, направленные в регионы», — отметил он.

Глава государства выразил благодарность всем международным партнёрам, которые помогают Украине в борьбе за свободу, независимость и демократические ценности.

«Каждая эта копейка важна, чтобы выжить, и это факт. Мы за это благодарны, но должны быть честными: вот такую ​​помощь мы получали, вот так, и это очень важно», — отметил Зеленский.

Он добавил, что США нарастили производство оружия, пополнили свои склады, нарастили мощь своей армии, в том числе и с учётом опыта Украины.

«Во многом получили от нас ответы… На примере другой нации получили для себя опыт. И европейцы тоже», — заметил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, по данным Пентагона на октябрь 2024 года, американская сторона передала Украине для защиты от агрессии России 83% боеприпасов критической необходимости (в том числе ракеты к HIMARS, Patriot и NASAMS), 67% систем противовоздушной обороны, а также выполнила 60% «других огневых обязательств».

Фото: ОПУ

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