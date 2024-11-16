На подконтрольную Украине территорию вернули ещё 15 детей

С временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей удалось вернуть ещё 15 украинских детей.

Об этом сообщил основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба.

«Ещё пятнадцати украинским детям мы помогли выехать из ВОТ Донецкой, Запорожской и Херсонской областей благодаря слаженному сотрудничеству с Bring Kids Back UA», — написал он.

В общей сложности, по словам Кулебы, организации удалось вернуть уже 538 детей, оказавшихся в сложных условиях из-за российской оккупации.

Он также рассказал истории спасённых детей, которых оккупанты заставляли ходить в российские школы, а также пытались мобилизовать в свою армию.

В частности, 17-летнему Кириллу россияне вручили повестку и поставили перед фактом, что теперь он как новоиспеченный гражданин России служит их армии.

Служба в армии РФ грозила и сыну Екатерины, потому женщина сделала всё возможное, чтобы спасти его и вывезти на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас, как заверил Кулеба, все дети и их семьи находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Для справки. На 14 ноября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 1007 детей, незаконно депортированных и перемещённых Российской Федерацией.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года 14 детей и подростков с родными удалось вывезти из захваченных РФ частей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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