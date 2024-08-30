В Украину с оккупированной Россией территории вернулись 14 детей

В Украину с оккупированной Россией территории вернулись несколько семей с детьми.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 30 августа сообщил в Telegram.

По его словам, 14 детей и подростков с родными удалось вывезти из захваченных РФ частей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Одна из семей пыталась выехать с неподконтрольной Украине территории долгое время, но российские власти возвращали людей обратно.

«Люди рассказали, что боялись выйти на улицу, не могли найти работу без паспорта гражданина РФ, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных домов», – отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что многие из возвращённых детей нуждаются в психологической и гуманитарной помощи, а также социальной интеграции.

По данным государственного портала «Дети войны», официально Украина смогла подтвердить депортацию 19 546 детей, вернуть удалось только 388. Российские власти заявляли о вывозе свыше 700 тысяч детей.

В апреле 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.

Одесса News информировала, что в День Независимости Украины, благодаря упорной работе Координационного штаба по обращению с пленными, по поручению Президента Украины было возвращено из вражеского плена 115 украинцев.

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