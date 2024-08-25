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Ещё 115 вернувшихся из плена впервые за много времени позвонят домой

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В День нашей независимости, благодаря упорной работе Координационного штаба по обращению с пленными, по поручению Президента Украины было возвращено из вражеского плена ещё 115 украинцев.

Об этом сообщает Координационный штаб.

Отмечается, что все спасённые во время 55-го обмена пленными – это военнослужащие-срочники, в том числе и попавшие во враждебную неволю во время героической обороны родной земли ещё в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

«Удалось освободить девять незаконно осуждённых защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали «Азовсталь»). Все спасённые в этот раз солдаты, сержанты и матросы. Также домой возвращаются шесть нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, защищавшие Киевскую, Донецкую области, Херсонщину и Луганщину. Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжёлых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а в Херсонской – за пропускной пункт «Чонгар» на административной границе с временно оккупированным Крымом», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что многие освобождённые имеют проблемы со здоровьем в результате ранений, а также из-за несоблюдения Россией норм Международного гуманитарного права в плену. Все они пройдут медицинское освидетельствование, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат надлежащие выплаты.

Координационный штаб поблагодарил Объединённые Арабские Эмираты за посредничество и помощь в организации обменов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал, что с учётом нынешнего обмена из плена возвращены 3520 украинцев.

Минобороны России сообщило, что получило в результате обмена 115 российских солдат-срочников, захваченных в плен в Курской области.

Одесса News информировала о предыдущем 54-м обмене пленными, в ходе которого было освобождено из вражеского плена 95 украинских военнослужащих.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Видео: СБУ

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