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Главнокомандующий ВСУ Сырский получил звание полного генерала

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Главнокомандующему Вооружёнными силами Александру Сырскому звание генерала.

Об этом сообщает сайт Главы государства.

Указ №580/2024 датирован 23 августа.

«Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу – Главнокомандующему ВСУ», – говорится в документе.

В тот же день Глава государства присвоил ещё несколько званий руководителям сил обороны:

  • указом №581/2024 – звание генерал-лейтенанта начальнику Генерального штаба ВСУ генерал-майору Анатолию Баргилевичу;
  • указом №582/2024 – звание генерал-майора командующему Объединёнными силами Вооружённых сил Украины бригадному генералу Андрею Гнатову; 
  • указом №583/2024 – звание генерал-майора замначальника Генштаба ВСУ Владимиру Горбатюку;
  • указом №584/2024 – звание генерал-майора командующему Силами логистики ВСУ Владимиру Карпенко;
  • указом №585/2024 – звание генерал-майора начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александру Комаренко;
  • №586/2024 – звание генерал-майора главе администрации государственной специальной службы транспорта бригадному генералу Александру Яковцу;
  • №587/2024 – звание бригадного генерала начальнику аппарата главы Службы безопасности Украины полковнику Олегу Головашу.

Одесса News информировала об увольнении в феврале 2024 года Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ, назначив вместо него экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ Героя Украины Сырского.

Сырскому 59 лет. Он в 1986-м закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В том же году начал службу в армии. С 2007 года Сырский служил в командовании украинской армии. Участвовал в отражении российской агрессии с 2014 года, когда занял должность заместителя командующего Антитеррористической операцией на Донбассе. В 2014-м стал начальником штаба АТО.

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