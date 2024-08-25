В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Бабенко, светлая память

У села Озаряновка Бахмутского района Донецкой области 14 августа 2024 года погиб житель села Богатое Одесской области Олег Бабенко.

Об этом сообщили в Сафьяновской сельской территориальной общине.

Олег Бабенко был разведчиком-оператором разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.

Похоронили защитника на кладбище в родном селе.

Одесса News сообщала о гибели около населённого пункта Работино Запорожской области 12 августа 2024 года военного, жителя Сергеевской общины Одесской области Алексея Андриянова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская громада/Facebook

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