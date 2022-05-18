Государство отменило регулирование цен на горючее: литр дизеля будет стоить 58 гривен

Кабинет Министров договорился с операторами рынка приостановить государственное регулирование цен на горючее с целью скорейшего разрешения ситуации с дефицитом, возникшим на фоне агрессии Российской Федерации.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«У нас была довольно длительная дискуссия с операторами рынка. И по результатам заседания была принята договорённость о том, что мы со стороны государства приостанавливаем ценовое регулирование для того, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом», — рассказала она.

По словам Свириденко, ожидается, что такое решение повлияет на предельные цены горючего. В частности, литр дизеля будет стоить не дороже 58 гривен, а бензина – 52.

«Как только мы почувствуем, что операторы рынка злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Мы не будем мониторить ситуацию ежедневно и не дадим, чтобы нас с вами обманули», — добавила вице-премьер-министр — министр экономики.

Как сообщала Одесса News, в результате обстрелов оккупационных войск 23 апреля разрушена производственная инфраструктура ПАО «Укрнафта» в г. Кременчуг. На автозаправочных станциях Украины, в том числе и Одесской области, возникли задержки с поставками топлива.

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