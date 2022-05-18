Группа многодетных одесских семей отправлена в Швейцарию

Группа многодетных семей отправилась из Одессы в Швейцарию.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Временная защита для многодетных семей Одессы проводится по инициативе Всемирного еврейского конгресса и при поддержке Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии, а также Одесского городского совета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что от руководства Швейцарии одесситам гарантированы проживание и необходимая социальная поддержка.

В преддверии отъезда в Берн с родителями и детьми встретился мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Мы едины в желании обеспечить безопасность нашим детям. Особое внимание – многодетным семьям. И наша задача при этом – осуществить всё максимально безопасно, комфортно и организованно», – рассказал городской голова.

Геннадий Труханов также напомнил, что несколько дней назад 50 детей из многодетных семей уехали из Одессы в Геную (Италия), где их уже встретили и разместили.

Фото и видео: «Одесса»

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