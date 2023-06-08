Зеленский в Николаевской области осмотрел последствия подрыва РФ Каховской дамбы

8 июня во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел состояние главной насосной станции Управления каналов реки Ингулец, которая была затоплена из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Как сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, Главе государства доложили о мерах, предпринимаемых местными властями для обеспечения неотложных потребностей местных жителей в воде.

Также обсуждались долгосрочные решения по обеспечению питьевой водой Николаева.

Кроме того, Президент ознакомился с текущим положением дел в регионе в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким доложил о ситуации с подтоплением населённых пунктов региона.

Отмечается, что в связи с подтоплением осуществлена эвакуация граждан, на местах работают спасатели и представители власти. Людей обеспечивают необходимыми продуктами питания. В частности, в Снигирёвской общине создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме. В Николаеве развёрнуты пункты приёма граждан, эвакуированных из Херсонской области.

Как сообщала Одесса News, 8 июня 2023 года в рамках рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский провёл координационное совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением плотины Каховской ГЭС, организации обеспечения жизнедеятельности на затопленных территориях и восстановления экосистемы региона.

Фото: ОПУ

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