Зеленский прибыл в Херсонскую область

8 июня в рамках рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский провёл координационное совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением плотины Каховской ГЭС, организации обеспечения жизнедеятельности на затопленных территориях и восстановления экосистемы региона.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Министр внутренних дел, начальник штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко доложил Президенту об оперативной обстановке, которая сложилась в области в результате катастрофы, и эвакуации населения из зон затопления.

По его словам, дана оценка ущерба в результате акта террора, просчитаны вероятные риски, определены задачи по обеспечению пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодолению возможных санитарно-эпидемических угроз, а также по эвакуационным мероприятиям. Для вывоза людей подготовлен железнодорожный и автомобильный транспорт. Жители подтопленных населённых пунктов обеспечены продуктами питания в полном объёме. Проводятся работы по подвозу питьевой воды. На базе отдельных учреждений здравоохранения развёрнуты пункты эвакуации.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота проинформировали о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины.

Также был заслушан доклад начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина по организации жизнеобеспечения на затопленных территориях.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал участникам совещания о перспективах восстановления экосистемы региона.

Командующий оперативной группировкой войск «Херсон» Михаил Драпатый проинформировал об оперативной военной ситуации в зоне техногенной катастрофы.

Президент дал поручение по справедливому подсчёту ущерба и выделению средств для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы. Кроме того, Глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонщины.

Также Владимир Зеленский посетил в Херсоне пункт эвакуации жителей, пострадавших от затопления.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокое разочарование реакцией ООН и Международного комитета Красного Креста на запросы Киева о помощи после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Фото: ОПУ

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