Третий день войны: нельзя потерять столицу!

Пошёл третий день с того времени, как утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» в Украине. После этого российские войска атаковали Украину с востока, юга и севера (в том числе с территории Беларуси).

Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО и объявил о введении военного положения. Вчера вечером Зеленский обратился ещё раз к украинцам по поводу ситуации на фронте. Он отметил, что эта ночь будет тяжелее, чем день.

«Должен сказать абсолютно откровенно: эта ночь будет более тяжёлой, чем день. Под ударом многие города нашего государства: Чернигов, Сумы, Харьков, наши ребята и наши девушки на Донбассе, города юга Украины. Особое внимание Киеву — нельзя потерять столицу! На всех фронтах этой ночью враг применит все имеющиеся силы, чтобы сломить наше сопротивление — подло, жёстко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что этой ночью должны выстоять. По его словам, судьба Украины решается именно сейчас.

Также он заверил, что круглосуточная борьба идёт на дипломатическом фронте.

Как сообщала Одесса News, 24-25 февраля российскими воеными в акватории порта «Южный» Одесской области были подбиты бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Молдовы и балкер Namura Queen (Панама).

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