Оперативное командование «Юг» обратилось к одесситам

Представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров обратился к одесситам.

Текст обращения опубликован на сайте Одесской областной военной администрации.

«Уважаемые украинцы, жители Одесской области!

По состоянию на 25 февраля обстановка в Одесской области спокойная и контролируемая. Части и подразделения Вооружённых Сил Украины во взаимодействии с Национальной гвардией СБУ твёрдо стоят на защите родной земли от российских захватчиков.

В области организован и успешно действует оперативный штаб, в состав которого входят Силовой и Безопасный блок, власти города и области, общественных организаций, работающих в круглосуточном режиме.

Совместно с Национальной полицией улицы населённых пунктов Одесщины патрулируют ветераны АТО, которые предотвращают деструктивные и панические действия некоторыми бессознательными гражданами и провокаторами.

Относительно выстрелов, которые раздались сегодня (25 февраля, — ред.) около 20 часов в центральной части Одессы и возле порта.

От имени руководства оперативного командования «Юг» хочу сообщить, что стрельбу вели средства противовоздушной обороны ВСУ. Они предупредили и не позволили проникнуть в воздушное пространство Одессы вражеским летательным средствам.

Уверяю, что сегодня все силы и средства Вооружённых Сил Украины, которые находятся на определённых боевых позициях, способны эффективно и надёжно обеспечить вашу мирную жизнь!

Сохраняем спокойствие. Наша сила – в единстве и уверенности!

Уважаемые сограждане, читайте проверенную информацию только из официальных источников!

Берегите своё сердце – оно для мира.

Вместе – мы сила! Слава Украине!».



Как сообщала Одесса News, вечером 25 февраля Президент Украины Зеленский обратился к украинцам по поводу ситуации на фронте.

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