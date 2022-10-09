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ВСУ освободили село Шевченковка Херсонской области

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Вооружённые силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка Бериславского района Херсонской области.

Об этом 8 октября в Facebook сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Благодаря ВСУ над этим населённым пунктом снова реет украинский флаг. Здесь уже нет российских оккупантов, которые терроризировали и убивали. Наихудшее для этих светлых людей позади, – написал руководитель ОВА. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть этих людей в нормальную жизнь. Привозим гуманитарную помощь от наших международных партнёров, люди получат пенсии и другие денежные выплаты».

По словам Янушевича, власти области начали подготовку деоккупированных населённых пунктов к зиме.

«Работаем над тем, чтобы обеспечить людей дровами и буржуйками», – рассказал глава Херсонской ОВА.

Как сообщала Одесса News, село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района Луганской области 7 октября освобождено от оккупантов.

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