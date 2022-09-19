В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Колмык, светлая ему память

Выполняя боевое задание, погиб житель села Новопетровка Великомихайловского района Одесской области Игорь Колмык.

Об этом рассказано на сайте Великомихайловской объединённой тергромады в Facebook.

«Погибшему защитнику Украины Игорю Колмыку было 45 лет. Герой, житель нашей общины, отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу и независимость Украинского государства, за счастливое будущее нынешних и грядущих поколений. Герои Украинской земли не умирают и вечная память о них будет жить вечно в широких пшеничных полях, синем небе и в сердцах благодарных украинцев», — говорится в сообщении.

Прощание с погибшим состоялось 17 сентября в с. Анастасьевка Новопетровского старостинского округа.

Как сообщала Одесса News, в Одессе попрощались с 39-летним военнослужащим Александром Крысько, который погиб в бою под Херсоном.

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