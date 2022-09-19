На юге Украины ВСУ отражают атаки врага и закрепляют своё тактическое положение

На Южном направлении подразделения ВСУ продолжают отражать атаки противника в районе Правдино и закрепляют тактическое положение на других участках фронта.

Об этом и других военных событиях, произошедших на южном фронте в прошедшие сутки, рассказал представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров.

Он, в частности, отметил, что «обстановка на Южнобугском направлении, в нашей операционной зоне остаётся напряжённой, с мощной динамикой, но контролируется Силами обороны. Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника нет, но он не оставляет попыток подтянуть резервы и перегруппироваться, тем временем предпочитая дистанционные меры воздействия».

Вечером враг ударил по Березнеговатской громаде Николаевской области, непосредственно прилегающей к линии фронта, тремя реактивными снарядами из «Смерча». Повреждена больница и солнечная электростанция.

За прошедшие сутки наша авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области, уничтожены два военных склада оккупантов в Благодатном и Херсоне, нанесены удары также по пунктам управления войсками и позициям сил ПВО захватчиков в Бериславском и Каховском районах Херсонской области, станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке.

Представитель ОК «Юг» информирует, что всего за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

Подтверждённые потери врага составляют 29 военных, две самоходные и одна обычная 152 мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки потери врага на южном фронте составили 62 оккупанта и 5 единиц бронированной техники.

На главном фото военнослужащий Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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