Елена Зеленская почтила память Елизаветы II в Вестминстер-холле в Лондоне

Первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко и его супруга Инна 18 сентября почтили память королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстер-холле в Лондоне.

Видео опубликовало в Twitter издание Royal Central, которое освещает жизнь британской королевской семьи.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc — Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022

«Первая леди Украины Елена Зеленская в слезах посещает Вестминстер-холл, где находится королева», – говорится в подписи к видео.

Также принцесса Уэльская Кэтрин провела с Зеленской аудиенцию, сообщило Royal Central. Принцесса приняла первую леди в Букингемском дворце вечером в воскресенье.

Как сообщала Одесса News, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Трон унаследовал её старший сын Чарльз. В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур. 10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королём Великобритании.

Похороны королевы состоятся сегодня, 19 сентября, церемония пройдёт в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod



